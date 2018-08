Saval, topi alla casa colonica. Edi Maria Neri: "Via alla disinfestazione"

L'assessore al patrimonio del Comune di Verona Edi Maria Neri ha risposto così alle preoccupazioni di alcuni cittadini che abitano vicino alla casa colonica comunale del Saval. Preoccupazioni nate dalla cospicua presenza di topi nell'area verde del casolare. I residenti hanno fatto partire una petizione e intanto si sono attrezzati anche con trappole per evitare che i topi entrino nelle cantine o nei garage.

Al Comune o ad Amia, però, non sono giunte delle formali richiste di intervento, ha riferito l'assessore Neri, la quale però ha assicurato: "Provvederemo immediatamente alla disinfestazione".

Non serve una raccolta firme per sanificare la zona dai topi, quanto invece una segnalazione precisa agli organi competenti - ha spiegato Edi Maria Neri - Della situazione è stata informata Amia, che si occuperà di procedere con le dovute operazioni di derattizzazione e pulizia della zona. Per una più ampia bonifica e sistemazione del terreno a verde è stato inoltre interessato l'assessore ai giardini Marco Padovani, che sta valutando quali interventi attuare per il completo riordino degli spazi esterni.