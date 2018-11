Olimpiadi 2026, Zaia a Tokyo per sostenere la candidatura di Milano-Cortina

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto oggi, 28 novembre, a Tokio all'assemblea dei comitati olimpici del Cio, per presentare e sostenere la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

Salutando il presidente del Cio Thomas Bach e i membri del Comitato olimpiaco internazionale, Zaia si è detto «molto lieto ed orgoglioso di questa importante opportunità che ci viene offerta di fornire maggiori dettagli sul progetto olimpico e paralimpico di Milano-Cortina 2026».

Questo è un sogno che vogliamo trasformare in realtà, 70 anni dopo l'indimenticabile edizione di Cortina 1956, i primi giochi olimpici mai ospitati in Italia - ha detto Zaia - Il maestoso scenario delle Alpi e in particolare delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'Unesco, con la ricchezza culturale di Milano, saranno la forza per i Giochi 2026. Cortina è l'unica località italiana inclusa nel "Best of the Alps", i dodici resort di montagna più belli delle Alpi. Con Milano, candidiamo le Dolomiti, uno degli hub sciistici più grandi ed efficienti del mondo.