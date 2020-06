Discarica Siberie, il Comune si costituirà parte civile nel procedimento penale

Il Comune di Sommacampagna si costituirà parte civile nell’ambito del procedimento penale avviato per verificare se all’interno della discarica Siberie siano stati introdotti e utilizzati materiali idonei per la copertura dei rifiuti in quantità sovrabbondanti rispetto alle reali necessità.

Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, in merito alla discarica situata nella zona di Caselle spesso finita al centro dell'attenzione per gli odori emanati e anche per la possibilità che i fanghi potessero essere stati contaminati da Pfas.

"Ad oggi non ci sono ancora responsabilità accertate - recita una nota -, ma se le ipotesi di reato fossero confermate nel corso dei vari gradi di giudizio, al Comune e alla Regione che sono state individuati come parti lese, spetterebbe il riconoscimento di oneri per importi molto rilevanti in quanto le terre di copertura dovrebbero essere assimilate a rifiuto.

È doveroso precisare che le indagini non evidenziano problemi di inquinamento ambientale o alle falde".

Il Comune di Sommacampagna dunque dà seguito a quanto avviato negli anni passati. «In seguito alle segnalazioni per gli odori di alcuni anni fa il comune aveva richiesto l’intervento degli organi preposti per verificare da cosa derivasse la problematica - ha detto il sindaco Fabrizio Bertoaso -. Da quei controlli fatti da Arpav sono emerse possibili irregolarità. A quei tempi ero assessore all’ecologia: avevo promesso che avremmo fatto tutto quanto il necessario per eliminare il problema il prima possibile ed accertare se vi fossero eventuali responsabilità e questo è la naturale prosecuzione di quanto avviato. Già in data 23/11/2017 era stato avviato il procedimento per richiedere ai gestori di rispondere delle non conformità riscontrate da Arpav».

"Ad oggi non ci sono responsabilità accertate, ma l’Amministrazione si è impegnata con i cittadini a fare quanto necessario per individuare se esistano dei profili di responsabilità che abbiano creato un danno economico oltre ai problemi degli odori.

I conferimenti in Discarica Siberie sono ormai alla fine: restano ancora poche settimane".