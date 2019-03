Discarica Cà Bianca, nessun ampliamento. D'Arienzo intimidito sui Pfas

Non abbassare la guardia, perché la vicenda potrebbe non essere chiusa. Il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello è felice per la sentenza del Consiglio di Stato sulla discarica di Cà Bianca, ma non vuole che questo risultato rompa le righe degli enti locali e del comitato cittadino che hanno combattuto insieme contro l'ampliamento della discarica.

«La pronuncia è chiara - ha scritto Gastaldello su Facebook - L'ampliamento di 300.000 metri cubi di rifiuti provenienti da chissà dove non migliora l'ambiente del territorio circostante, soprattutto quando la finalità è quella di recuperare soltanto 25.000 metri cubi di rifiuti da un sito posto a 14 chilometri di distanza, presente da trent’anni. L'unico che sicuramente ci guadagna è l'imprenditore, ma l'ambiente e la salute dei cittadini non possono sottostare a logiche economiche». C'è dunque soddisfazione, ma durante l'incontro pubblico organizzato dal comitato nato per l'emergenza Cà Bianca Gastaldello ha comunque chiesto a tutti di rimanere vigili, per evitare che il problema si ripresenti.

E ad essere vigile è anche il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo, il quale aveva segnalato la presenza di Pfas nell'acqua di falda dei pozzi di controllo collocati sul perimetro della discarica di Cà Bianca. Questa sua segnalazione ha provocato una reazione che agli occhi di D'Arienzo è sembrata un'intimidazione.