Torri del Benaco, multato 69enne disabile per aver violato due volte la Ztl

Truffato dal Comune di Torri del Benaco, è così che si sente il 69enne veronese Piergiorgio Nobis, cittadino disabile che ha ricevuto due multe da 71,60 euro per aver violato due volte in tre minuti la zona a traffico limitato del comune gardesano.

Piergiorgio Nobis ha raccontato la sua disavventura ad Emanuele Zanini de L'Arena, spiegando che a Verona la targa della sua vettura è inserita in una database e quindi non riceve nessuna contravvenzione quando entra nella Ztl; mentre in altri comuni, come ad esempio Bassano, Milano o Bologna, le multe per la violazione della zona a traffico limitato venivano archiviate, quando lui mostrava il suo pass per disabili.

A Torri del Benaco, invece, Nobis ha dovuto pagare più di 140 euro di sanzioni, nonostante il possesso del permesso legato alla sua disabilità. E il 69enne ha aggiunto che la violazione è stata doppia perché, dopo essere entrato una prima volta nella Ztl, Nobis ha incontrato un vigile, il quale gli avrebbe consigliato di tornare indietro e di cercare parcheggio in una strada vicina.

Il cittadino disabile si è confrontato con la polizia locale di Torri del Benaco e con il sindaco Stefano Nicotra, i quali sono stati inflessibili ed hanno consigliato al 69enne multato di pagare in fretta, così da poter usufruire dello sconto sulla sanzione pecuniaria.

Nicotra ha poi spiegato, sempre a L'Arena, che i disabili possono entrare nella Ztl di Torri del Benaco, a patto che lo comunichino ai vigili entro le 72 ore successive al loro ingresso.

Il caso di Nobis non sarebbe l'unico capitato questa estate a Torri del Benaco e Nicotra afferma che finora tutti i ricorsi presentati dai disabili multati sono stati respinti, dando così ragione al Comune.