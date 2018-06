Lorenzo Fontana non è più vicesindaco di Verona. Farà solo il ministro

Le si attendevano da tempo e adesso sono arrivate. Sono le dimissioni di Lorenzo Fontana che non è più assessore e vicesindaco nel Comune di Verona. Il 38enne Fontana si era già dimesso da parlamentare europeo, essendo stato eletto nella Camera dei Deputati lo scorso 4 marzo. Le due cariche, infatti, erano incompatibili e così Fontana ha scelto di dimittersi dall'incarico europeo. Non erano invece incompatibili il suo incarico da deputato e da vicesindaco di Verona, anche se sui doppi incarichi si era scatenata una polemica. Fin da subito, però, si visto che Fontana non sarebbe stato un semplice deputato. Prima è stato scelto come vicepresidente della Camera e poi, con la formazione del governo gialloverde, è entrato nell'esecutivo nazionale come ministro alla famiglia e alla disabilità, causando il primo imbarazzo al nuovo governo di Giuseppe Conte per la sua posizione nei confronti delle famiglie omosessuali.

Ed ora che Fontana si è dimesso non si può più rimandare la discussione sul suo sostituto in giunta. La carica di vicesindaco potrebbe passare a Luca Zanotto, mentre nella squadra del sindaco Sboarina potrebbe entrare un consigliere comunale leghista, si parla di Roberto Simeoni. Ma il nome su cui più di tutti si è discusso è quello di Enrico Corsi, già assessore quando era sindaco Flavio Tosi e attuale commissario di Ater. E sul ritorno in giunta di Corsi, il consigliere comunale di opposizione Michele Bertucco ha già espresso il suo parere critico.