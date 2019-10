Solori, il direttore Airoldi si dimette. Bertucco: «Un nuovo pasticcio?»

Antonio Airoldi si è dimesso dalla carica di direttore di Solori, l'agenzia per la riscossione dei tributi di Verona e di altri Comuni. Un'esperienza molto breve, quella di Airoldi in Solori, dato che il suo incarico era partito formalmente lo scorso luglio, dopo una selezione indetta per trovare il successore di Alessandro Tatini, la cui nomina era stata revocata.

Le motivazioni dietro alle dimissioni di Airoldi pare siano personali, ma il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco non è del tutto convinto.