Misurazioni gratuite della glicemia: il "DiaDay" durerà un'altra settimana

È stata prorogata fino a sabato 24 novembre la campagna sanitaria “DiaDay” contro il diabete in 157 farmacie di Federfarma Verona. In questo modo i cittadini avranno una ulteriore settimana di tempo per potere usufruire gratuitamente della misurazione gratuita della glicemia e sapere in anticipo qual è il proprio rischio di contrarre il diabete nei prossimi dieci anni. L’obiettivo della campagna partita il 12 novembre è individuare i casi di diabete non ancora diagnosticati e i soggetti a rischio di sviluppare una patologia grave che comporta forti disagi per i pazienti e per i loro familiari, nonché rilevanti costi per il Servizio Sanitario Nazionale.

«Invito tutti i cittadini ad approfittare della prosecuzione del “DiaDay” che offre controlli totalmente gratuiti importantissimi per la salute – dice Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona -. Si tratta di pochi minuti che hanno un enorme valore visti i dati del 2017 quando a livello nazionale, durante il primo anno del DiaDay, su oltre 140.000 soggetti monitorati nelle farmacie italiane, furono evidenziati 19.000 soggetti cosiddetti “prediabetici” (13%) di tutte le fasce di età, ma con prevalenza di ultrasessantenni e 4.400 (3%) risultarono diabetici, si tratta di pazienti che erano totalmente ignari di esserlo e che a conclusione del percorso diagnostico hanno iniziato il percorso terapeutico. La diagnosi precoce è, infatti determinante per approcciare la malattia prima che essa diventi invasiva, tanto da essere addirittura mortale».

Il peso ideale da tenere sotto controllo insieme al giro vita e all’indice di massa corporea sono elementi importanti per inibire numerose patologie tra cui anche il diabete. Per allontanare lo spettro dell’obesità è utile ricordare la riduzione della quantità di cibo, l’importanza di una dieta ricca di fibre e l’abbandono di una vita sedentaria in favore di esercizio fisico, non necessariamente sport intenso: anche una semplice passeggiata al giorno può aiutare a mantenere peso forma e salute.

Cosa offre la FARMACIA nel DiaDay (12-24 novembre 2018)

Oltre alla misurazione gratuita della glicemia in regime di autoanalisi la farmacia offre la compilazione di un questionario anonimo on line fornito da Federfarma nazionale. L’inserimento di molteplici dati a cura del farmacista nel questionario telematico, correlato al valore glicemico misurato, permette di verificare, tramite uno specifico punteggio rilasciato automaticamente dall’applicazione informatica, il grado di rischio del soggetto di sviluppare il diabete. La farmacia potrà quindi indirizzare i pazienti a rischio al medico di medicina generale o direttamente al centro diabetologico rilasciando al cittadino una stampa dei risultati.

Per coloro che, invece, sanno già di essere affetti dalla malattia la settimana del “DiaDay” prevede da questa edizione un questionario somministrato dai farmacisti e focalizzato sull’aderenza alla terapia da parte del paziente, individuando eventuali irregolarità nella modalità di assunzione dei farmaci contro il diabete.

I dati rilevati in forma anonima nell’ambito della campagna “DiaDay” saranno elaborati dal board scientifico, composto da diabetologi, farmacisti e rappresentanti delle Istituzioni.