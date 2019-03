Congresso Mondiale delle Famiglie, Di Maio: «Il M5S non ci sarà»

Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve fare, allora il Movimento 5 Stelle non è per voi. Io ad un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il tema della violenza contro le donne, non ci vado. E non ci andrà nessun parlamentare del Movimento.

È categorico questa mattina, 18 marzo, sulla sua pagina Facebook Luigi Di Maio nel ribadire la propria distanza dal Congresso Mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. Lui a Verona non ci sarà e non ci sarà nessun esponente del M5S. Chi ci sarà, invece, è l'altro azionista di governo, la Lega, e con almeno due ministri, il vicepremier Matteo Salvini e il ministro alla famiglia Lorenzo Fontana. Una partecipazione personale e non a titolo dell'intero esecutivo, aveva già specificato Di Maio che sul social network ha aggiunto: «Noi abbiamo un'altra idea di mondo. Noi pensiamo che la famiglia sia sacra, ma crediamo anche nelle libertà, nei valori, nel progresso».