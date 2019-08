Delegazione veronese pronta a partire verso la città gemellata di Hangzhou

Dopo la firma del gemellaggio tra Verona e la città cinese di Hangzhou, una delegazione veronese è pronta per il viaggio in Cina, dove parteciperà al congresso internazionale delle città gemellate, dal 3 al 6 settembre. Partenza prevista per lunedì 2 settembre dall'aeroporto di Milano-Malpensa. E arrivo ad Hangzhou, città di sei milioni di abitanti e capoluogo della provincia orientale dello Zhejiang che, con i suoi 55 milioni di abitanti, è una delle più popolose della Cina.

A rappresentare Verona alla conferenza internazionale, sarà il sindaco Federico Sboarina. Insieme a lui, il vicesindaco Luca Zanotto, l'assessore alle aziende partecipate Daniele Polato e un gruppo in rappresentanza del mondo economico veronese: il rappresentante della Camera di Commercio e presidente di Confartigianato Andrea Bissoli, il direttore generale della Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris, il presidente di Amt Francesco Barini e il consigliere di amministrazione del Consorzio Zai Giandomenico Allegri. La Fiera sarà presente con il vicepresidente Matteo Gelmetti, il responsabile agli affari istituzionali Jacopo Galbero e con il responsabile dell'ufficio di Veronafiere a Shanghai Simone Incontro.

Per la delegazione saranno giorni densi di appuntamenti, incontri, seminari, tour della città, visita all’Expo Center di Hangzhou e ad alcune delle più importanti aziende del capoluogo. Cuore della manifestazione sarà la giornata di mercoledì 4 settembre, interamente dedicata ai temi delle smart city, dell'economia digitale, dello sviluppo tecnologico e dell'intelligenza artificiale nella gestione delle città. Il giorno seguente, giovedì 5, la mattina sarà occupata per la parte istituzionale della manifestazione, con la cerimonia ufficiale del gemellaggio, gli interventi dei sindaci e dei rappresentanti della provincia e delle municipalità. Quindi la visita agli stand e ai padiglioni espositivi delle città gemellate, tra cui quello di Verona. Sempre in mattinata saranno piantumati gli alberi del gemellaggio, gesto simbolico per valorizzare ulteriormente la nuova collaborazione tra Hangzhou e le città gemellate. Nel pomeriggio, il sindaco Sboarina e la delegazione veronese visiteranno la sede di Hangzhou di Alibaba, una tra le più innovative aziende digitali della Cina. Nell'ultima delle tre giornate, venerdì 6, l'attenzione sarà per le città patrimonio dell'Unesco, con una cerimonia in programma in mattinata a cui prenderà parte anche Verona. Nel pomeriggio, che sarà nuovamente dedicato a conoscere le più importanti aziende di Hangzhou, la rappresentanza veronese visiterà il colosso delle telecomunicazioni Huawei, che, nella sua sede cinese, nel nuovo campus, ha riprodotto alcuni dei più famosi monumenti cittadini, tra cui il palazzo di Castelvecchio, l'Arena e la Torre dei Lamberti.



(Lo scambio dell'atto ufficiale di gemellaggio)