Degrado a Forte Procolo: "Rifiuti, resti di pasti, vestiti e mobili abbandonati"

Nella mattinata odierna (mercoledì, ndr), assieme ad un gruppo di residenti del quartiere, ho effettuato un terzo sopralluogo all’interno di Forte Procolo documentando il degrado di cui la struttura è vittima. Rifiuti, resti di pasti, indumenti e mobili abbandonati: le foto scattate mi sembra che parlino da sole. L’unica cosa da aggiungere è che non abbiamo incontrato anima viva segno, forse, che gli spazi vengono usati saltuariamente e non stabilmente dai senza fissa dimora, magari solo per la notte.