Decreto Bellezza, i soldi ci sono ma non per tutti i Comuni selezionati

Più di 21 milioni di euro per nove Comuni veronesi grazie al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» avviato dallo Stato nel 2016. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l'istituzione della commissione e l'elenco di coloro che beneficeranno dei fondi pubblici stanziati per il recupero di beni storico-culturali. Nell'elenco figurano anche i nove Comuni veronesi ma non è tutto semplice come annunciato dal parlamentare veronese del Partito Democratico Diego Zardini. Adesso questi comuni avranno sei mesi per presentare i progetti da finanziare e inoltre potrebbero non esserci risorse per tutti.

Come spiegato dal Comune di Valeggio sul Mincio, le richieste per accedere al fondo del progetto furono tante. Ne sono state selezionate 310, ma solo le prime 271 saranno soddisfatte. Il Ponte Visconteo di Valeggio, purtroppo, è l'intervento numero 307 della lista, quindi, per ora sarebbe escluso dal finanziamento, così come la cinta medioevale di Soave, che nella lista è l'intervento numero 283. «Possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni gli enti attuatori degli interventi dal numero 1 al numero 271 - fanno sapere dal Comune di Valeggio sul Mincio - che devono presentare entro sei mesi una dichiarazione recante informazioni sul bene da recuperare, il quadro economico di spesa dettagliato, il programma operativo, il progetto esecutivo».

L'unica speranza per Valeggio e per Soave è che la commissione escluda qualche ente dal finanziamento previsto e che quindi si liberino risorse per gli interventi successivi al numero 271 della lista. «Siamo soddisfatti del lavoro fatto - afferma Marco Dal Forno, vicesindaco di Valeggio sul Mincio - che ci ha portato ad essere inseriti nell'elenco dei 310 progetti ammessi. Rimane il rammarico, nonostante annunci fuorvianti, di non essere stati inseriti tra i progetti finanziati, ma siamo pronti per la stipula della convenzione e contiamo in eventuali defezioni che ci possono consentire l'accesso alle somme residue».

Non ha invece il problema di Valeggio e di Soave il Comune di Povegliano Veronese che invece il suo finanziamento per Villa Balladoro di poco superiore al milione e 700mila euro dovrebbe averlo, anche se non subito.