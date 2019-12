Decontaminazione, i vigili del fuoco si esercitano sotto gli occhi delle aziende

Un'esercitazione sulle tecniche di decontaminazione, si è tenuta nella mattinata del 29 novembre, impegnando il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona.

Lo scopo di questa giornata è stato quello di testare le procedure dei pompieri, che intervengono in scenari con presenza o rilascio di prodotti contaminanti.

Gli interventi simulati hanno riguardato: uno sversamento di sostanza pericolosa, un incendio cassonetto dei rifiuti e un incendio in ambiente confinato.

Detti scenari rappresentano, per la loro complessità o per i loro prodotti della combustione, interventi dove gli operatori sono maggiormente a rischio contaminazione, pertanto diventa importante approntare e mettere in atto queste tecniche direttamente sul luogo dell’intervento, prima di effettuare il rientro in sede.

I vigili del fuoco che ha partecipato agli scenari ha utilizzato, oltre ai DPI (dispositivi di protezione individuale) propri, i DPI in uso al nucleo provinciale NBCR, oltre al nuovo carrello di decontaminazione dotato di doccia per gli operatori.

All’esercitazione inoltre erano presenti, come osservatori, operatori di alcune aziende presenti sul territorio veronese interessate proprio a questa tipologia di manovre.