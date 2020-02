Attenzione a maschere e bombolette: il decalogo per un carnevale sicuro

Lo scherzo più grande a Carnevale lo può fare la maschera. O il vestito. O la spada. I vestiti potrebbero essere di tessuto infiammabile, contenere piccoli oggetti, le maschere essere taglienti o non consentire un’adeguata respirazione, essere tinte con coloranti nocivi o ammorbidite con sostanze cancerogene, idem per il trucco. Le bombolette con le stelle filanti, poi, sono sotto pressione quindi facilmente infiammabili. Pericoli anche per il trucco, può contenere sostanze nocive per la pelle.

Le conseguenze: ustioni, soffocamento, strangolamento, irritazioni cutanee (anche sotto i vestiti), di occhi, naso, bocca e mucose, reazioni allergiche, ferite al viso, occhi e bocca, da oggetti taglienti. Per vivere il Carnevale in tranquillità e gli scherzi farli agli altri, la Camera di Commercio di Verona ha pubblicato un decalogo per mascherarsi e mascherare i propri bimbi sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute. I costumi, le maschere e molti gadget di carnevale sono considerati giocattoli destinati in prevalenza ai bambini e devono essere prodotti nel rispetto della norma Ue sulla sicurezza dei giocattoli (D. Lgs. n. 54 del 11 aprile 2011). Nel caso di dubbi sulla sicurezza di un giocattolo si può inviarne la foto via mail indicando nome e descrizione, ubicazione del punto vendita, descrizione del rischio ipotizzato, alla Camera di Commercio, all’indirizzo vigilanzaprodotti@vr.camcom.it.

DECALOGO PER UN CARNEVALE IN SICUREZZA, A PROVA DI BAMBINO