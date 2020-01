Comune di San Giovanni Lupatoto adotta il "Manifesto della comunicazione non ostile"

L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto, con la prima delibera approvata dalla giunta l’8 gennaio scorso, fa sapere di aver posto l’attenzione sul valore del linguaggio utilizzato in rete. Un impegno per sensibilizzare all'uso responsabile delle parole scelte e utilizzate sui social «per esprimersi in modo etico senza violenza verbale, contrariamente a quanto accade, invece, sui nuovi social media e sulle piattaforme digitali».

Per questo motivo, l’amministrazione comunale spiega in una nota di aver aderito al "Manifesto della Comunicazione non O_Stile", proposto dall'associazione no profit Parole O_Stili di Trieste. Si tratta di fatto di un vero e proprio «decalogo di principi che mira a diffondere una cultura del linguaggio idoneo a promuovere il rispetto della dignità di ogni persona».

I principi del "Manifesto della Comunicazione non O_Stile"

Il "Manifesto della Comunicazione non O_Stile", nato dalla partecipazione di circa 300 professionisti ed esperti della comunicazione e tradotto in 30 lingue, rappresenta un ambizioso progetto sociale già premiato con due medaglie dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sposato da molte realtà e istituzioni italiane. Una scelta dunque davvero esemplare quella dell'amministrazione lupatotina, circa una problematica di strettissima attualità. Decisione che sarebbe davvero auspicabile venisse presa ad esempio e seguita anche da tutte le altre amministrazioni comunali veronesi.