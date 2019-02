Giornata di raccolta del farmaco, a Verona raggiunti i 12mila medicinali per 82mila euro

Sono 12.000 (+9% sul 2018) per un valore economico di quasi 82.000 euro i farmaci raccolti in 147 farmacie scaligere, con la partecipazione di 550 volontari, grazie alla generosità dei veronesi sabato 9 febbraio 2019 durante la XIX Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. Le confezioni sono adesso destinate a 34 enti caritativi della provincia di Verona che assistono migliaia di persone in stato di povertà. In tutto il Veneto nelle 466 farmacie aderenti alla raccolta e grazie anche alla partecipazione di 1.600 volontari sono stati donati quasi 36.000 farmaci per un valore di 236.000 euro che verranno adesso donati a 143 enti socio assistenziali.

«I dati della nostra provincia sono ancora una volta all'insegna dell'eccellenza avendo realizzato un terzo della raccolta di tutto il Veneto: in media in ogni farmacia veronese sono stai donati oltre 80 farmaci – sottolinea Marco Bacchini presidente di Federfarma Verona -. Ed il merito va a tutta l'organizzazione della Giornata, ma anche, e ne sono orgoglioso, ai quasi 500 farmacisti coinvolti, fra titolari e collaboratori, che hanno contribuito con il proprio apporto professionale e istituzionale a rimarcare l'importanza della Giornata. Questa solidarietà a Km/Zero visto l'immediato utilizzo nel territorio di prossimità di quanto raccolto, coincide perfettamente con la mission della farmacia ed è per questo che il binomio si mostra vincente. Quindi grazie a tutti i colleghi, ma anche alle diverse figure istituzionali della nostra provincia che durante la Giornata hanno non solo partecipato attivamente alla raccolta, ma con la propria presenza hanno apportato ancor maggior visibilità e credibilità a questa diciannovesima edizione della GRF».

«Sabato migliaia di persone hanno partecipato ad un gesto di carità contribuendo ciascuno nel proprio piccolo al bene comune – afferma Matteo Vanzan, coordinatore per il Veneto del Banco Farmaceutico -. Grazie di cuore quindi a tutti i nostri colleghi farmacisti titolari e collaboratori che con la loro disponibilità e il loro contributo hanno reso possibile questa iniziativa .Grazie alle centinaia di volontari che sono il braccio operativo di tutta l'organizzazione e grazie alle migliaia di cittadini che si sono recati in massa Sabato nelle farmacie a donare. Il costante aumento delle donazioni di farmaci in questi anni dimostra sempre di più la solidarietà dei cittadini a favore di chi è meno abbiente e si trova in difficoltà economica. Lo slogan di quest’anno è tanto drammatico quanto attuale: perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. Pur nella consapevolezza di non poter risolvere tutti i problemi con questa iniziativa, siamo comunque certi che il percorso intrapreso 19 anni fa è quello giusto e che il cammino da fare sebbene ancora lungo e arduo, sarà sicuramente meno faticoso assieme a tutti questi uomini di buona volontà. Un piccolo passo verso la strada giusta anche quest'anno è stato fatto. E di questo ne siamo felici e commossi nella speranza che il nostro gesto possa essere un esempio positivo per tutti».

A livello nazionale sono state raccolte 420.000 confezioni di farmaci, contro le 376.692 dell’edizione 2018 (+10,2%), con le quali saranno aiutate più di 539.000 persone assistite da 1.818 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. All’iniziativa hanno aderito 4.488 farmacie (+7,5% sul 2018) coinvolgendo 15.000 farmacisti. In occasione della GRF, i farmacisti hanno donato 668.000 euro. La realizzazione è stata possibile grazie al supporto di 20.000 volontari, 2.000 più dell’anno scorso.