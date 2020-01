La qualità dell'aria in Veneto migliora, Bottacin: «Ma non siamo soddisfatti»

I nuovi dati Arpav sulla qualità dell'aria dimostrano un ulteriore calo dei valori medi di PM10 rispetto al 2018. Una conferma che da almeno 20 anni, pur conoscendo tutti i limiti del bacino padano dove c'è scarso ricambio di aria, siamo in diminuzione dei valori medi dei principali inquinanti a conferma che le 72 misure contenute nel piano aria hanno efficacia. Dal 2012 il valore medio di PM10 in Veneto è al di sotto dei limiti imposti a livello europeo.

Non sono stati diffusi in un periodo fortunato i primi dati di Arpav sull'andamento dell'inquinamento dell'aria in Veneto. In molti capoluoghi è aumentata l'allerta per lo smog e la prossima settimana potrebbe aumentare anche a Verona. I numeri forniti dall'agenzia regionale per l'ambiente, in ogni caso, sono positivi e per questo l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin li ha commentati positivamente. La situazione della qualità dell'aria nel territorio veneto è infatti in complessivo miglioramento.