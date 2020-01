Lavori alle fogne di via Centro, il cronoprogramma del cantiere mobile

Acque Veronesi ha comunicato il cronoprogramma dei lavori al cantiere mobile di via Centro. L'azienda consortile sta rifacendo la condotta fognaria per separare le acque bianche dalle acque nere, ovvero le acque di tipo meteorico da quelle delle fognature vere e proprie.

L'attuale cantiere, che dall'inizio di via Centro arriva a via dei Grolli, dovrebbe concludersi venerdì prossimo, 24 gennaio. Dal 27 al 31 gennaio, poi, dovrebbe essere attivo il cantiere fino al semaforo di via Scuderlando. E, infine, dal 3 febbraio all'8 marzo, i lavori si sposteranno in via dei Grolli fino a piazza Cervignano.