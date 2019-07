Da Danzica a Milano a piedi per raccogliere fondi destinati ai bambini

Da Danzica a Milano, oltre mille chilometri di corsa per la solidarietà. È la sfida di sei Lions polacchi che, giovedì pomeriggio, sono stati accolti a Palazzo Barbieri dall’assessore allo Sport Filippo Rando.

I sei runner, guidati da Mariusz Szeib, venerdì hanno partecipato alla convention mondiale del Lions Club International di Milano. Per raggiungere il capoluogo lombardo, però, hanno deciso di muoversi a piedi, facendo tappa in varie città, e di abbinare questa loro corsa a una raccolta fondi. La metà dei soldi raccolti, attraverso donazioni e offerte, sarà destinata a una scuola in Ruanda, il restante 50% sarà devoluto a favore dell’associazione italiana di Emato Oncologia pediatrica attiva all’ospedale di borgo Roma. I runner polacchi sono stati accompagnati in municipio dai rappresentanti delle associazioni podistiche veronesi.

«Si tratta di una bellissima iniziativa – ha detto l’assessore Rando – che mostra, ancora una volta, come lo sport può diventare veicolo di aiuto e sostegno concreto nei confronti dei bambini e delle persone in difficoltà».