Specchio divelto all'incrocio, la segnalazione di un cittadino: «Grave pericolo per tutti»

Una missiva recapitata da un cittadino al comandante dei vigili urbani di Verona, all'assessorre alle strade e giardini Marco Padovani e al presidente della IV circoscrizione, oltre che, per conoscenza, al prefetto di Verona Salvatore Mulas e a vari organi di informazione. Oggetto della lettera inviata dal sig. D. N., la segnalazione alle autrità competenti dei danni riportati a uno specchio collocato all'incrocio di via strada dell'Alpo e strada La Rizza. Un incrocio già di suo piuttosto pericoloso che, a seguito della distruzione dello specchio, risulta ora essere ancor più rischioso. Di seguito pubblichiamo il contenuto della segnalazione inviata dal privato cittadino:

«Buongiorno, Con la presente per segnalare che da fine 2018 lo specchio che si trova in via strada dell'Alpo all' incrocio con la diramazione della stessa verso strada La Rizza è stato distrutto. Questo comporta un grave pericolo per chi deve immettersi su strada dell'Alpo in direzione Alpo e non solo. Segnalo inoltre la completa mancanza della segnaletica orizzontale che rende l'incrocio ancora più problematico e rischioso. Allego delle foto dell' incrocio. Cordiali Saluti».

Non è fortunatamente passata inosservata la lettera in questione e, in prima istanza, ad accogliere positivamente la richiesta e inviare risposta al privato cittadino è stato lo stesso assessore alle Strade Marco Padovani:

«Buon giorno Sig. N., ringraziando per la segnalazione le comunico che inoltrerò la stessa al collega Luca Zanotto che ha delega in materia di viabilità e segnaletica stradale. Marco Padovani».

La palla passa ora dunque all'assessore e vicesindaco di Verona Luca Zanotto, il quale si spera riesca in tempi brevi ad accogliere quella che pare essere una doverosa segnalazione, circa un urgente problema di viabilità da affrontare in tempi utili.