Le Cucine a Motore tornano all'ombra del castello con le loro specialità

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno la piazza del Castello Scaligero di Villafranca sarà animata dai colori e dai sapori di Cucine a Motore, il food truck festival che dal 2015 gira il nord Italia con i migliori food truck italiani insieme ad artisti, musica e spettacoli. Il festival farà tappa questo mese a Villafranca per creare un’atmosfera di festa in queste serate che anticipano l’estate.

Il fenomeno dello street food sta vivendo nel nostro Paese e in tutto il mondo un boom inarrestabile, ma sbaglia chi pensa sia un fenomeno nuovo. Le radici sembrano risalire addirittura agli antichi romani, ma per arrivare a un passato più recente basta ricordare il carretto dei gelati che passava per le vie del paese o i paninari fuori dagli stadi dopo partite e concerti. Agli italiani quindi sembra piacere da sempre mangiare per strada ma oggi, come mai prima, grande attenzione viene data alla freschezza e alla qualità dei prodotti con cui i piatti, rigorosamente gourmet, vengono preparati. E proprio questi sono gli ingredienti fondamentali alla base di Cucine a Motore.

A Villafranca i food truck presenti in piazza proporranno una ricca offerta gastronomica che spazia dai piatti regionali a quelli più internazionali, con proposte dolci e salate, specialità veggie e prodotti gluten free e un’attenzione particolare per la mobilità green. Ad accompagnare i piatti e le preparazioni non mancherà una speciale selezioni di birre, grazie alla partnership con Forst.

Ricco anche il programma degli spettacoli e degli intrattenimenti musicali. Venerdì 14 giugno alle 20.00 il beat soul, twist’n’roll dei Nino & I Mondani. Sabato 15 giugno alle 20.30 è la volta della musica funky e rnb con i Funky Town e domenica 16 giugno alle 19.30 il meglio della musica popolare e d’autore italiana con I Briganti del Folk.