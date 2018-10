Due veliste veronesi sognano le Olimpiadi e si affidano al crowdfunding

Sostenere due atlete diciottenni veronesi Alexandra Stalder e Silvia Speri a veleggiare verso le Olimpiadi. È questo l'obiettivo della raccolta fondi che terminerà il prossimo 30 ottobre.

Attraverso Eppela è ancora possibile inviare donazioni in denaro che consentano alle due sportive di acquistare la nuova imbarcazione o rendere più performante quella attualmente in uso per la campagna olimpica.

Oltre ai nostri genitori e ai nostri circoli di appartenenza, Centro Nautico Bardolino e Fraglia Vela di Peschiera, che da sempre ci sostengono - raccontano Alexandra e Silvia - stiamo cercando nuovi sponsor per un contributo finanziario. Pensiamo che tutti, anche con un piccolo contributo di 10 euro e persino in forma anonima, possano sostenere il nostro sogno e per questo abbiamo deciso di attivare una campagna di crowdfunding.

L'obiettivo, a breve, è di acquistare la nuova barca dal costo di 32mila euro o una parte di essa, che accompagnerà le atlete per i prossimi due anni. Una campagna olimpica nel settore della vela, che in genere dura due anni, comporta una serie di impegni sia finanziari che personali per le atlete: avere a disposizione due barche, una da allenamento e una da regata, quattro giochi di vele, un allenatore in acqua e un trainer in palestra e avere la possibilità di partecipare al circuito di regate che si tengono nei cinque continenti. "Lo scopo del nostro circolo - ha aggiuto Giovanni Montresor, presidente della Fraglia Vela Peschiera - è far avvicinare i bambini al mondo della vela e aiutarli a diventare velisti. Se poi un nostro atleta raggiunge risultati tali da poter andare alle Olimpiadi è una grande soddisfazione. Silvia Speri e Alexandra Stalder hanno raggiunto traguardi significativi come l'argento mondiale nella classe giovanile 420 e sono uno degli equipaggi più promettenti. Vale davvero la pena aiutare queste due ragazze a realizzare il loro sogno olimpico e sentirsi tutti parte del progetto".