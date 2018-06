Crollo di una fognatura: chiusa una strada in zona Università a Verona

Possibili disagi sono in arrivo, per gli automobilisti che transitano per la zona universitria di Verona. A seguito dell’improvviso cedimento di un collettore fognario avvenuto nella giornata di venerdì in via Museo, da lunedì mattina la strada rimarrà chiusa al traffico alle autovetture per 10 giorni.

Il divieto, che non riguarderà i residenti, si rende necessario per consentire ai tecnici di Acque Veronesi le attività di verifica dei sottoservizi danneggiati. Tra 2-3 di giorni il monitoraggio dovrebbe consentire di avere un quadro completo del danno e dell’entità del cedimento e contestualmente di poter programmare le tempistiche degli interventi di riparazione.