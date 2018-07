Accordo con Croce Verde, potenziato per l'estate il servizio in Lessinia

È stato siglato l’accordo tra Croce Verde Verona e i sindaci dei Comuni di Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè e Velo Veronese che prevede dal 16 luglio al 31 agosto il potenziamento del servizio di ambulanza per far fronte all'aumento della popolazione turistica presente e soggiornante nel periodo estivo in Lessinia.

Normalmente il servizio è garantito tutte le notti e nei fine settimana dai volontari della sezione di Croce Verde che ha sede a Cerro. Grazie a questa sinergia tra l’ente di pubblica assistenza e le locali amministrazioni, la disponibilità dei soccorritori sarà assicurata anche in orario diurno, dalle 8 alle 20.

È l'undicesimo anno di questa iniziativa che nasce proprio per rispondere alla mission del nostro benemerito ente: portare il soccorso in tutta Verona e raggiungere anche la provincia - ha spiegato Geremy Redi, consigliere di amministrazione di Croce Verde Verona - La necessità del servizio è supportata dai numeri: l'estate scorsa sono stati 45 gli interventi che hanno visto impegnati i nostri soccorritori, da traumi distorsivi occorsi agli escursionisti, a malori più o meno gravi che hanno colpito soprattutto anziani che trascorrono l'estate sui Monti Lessini per godere delle temperature più fresche rispetto alla città.

"L'accordo - prosegue il responsabile della sezione croceverdina Flavio Dal Corso - consolida il forte legame che unisce la Croce Verde al territorio scaligero. È una collaborazione che ci vede protagonisti di un importante servizio a beneficio della comunità che garantiamo dal 1984 con mezzi di soccorso che partivano un tempo da Bosco Chiesanuova, la prima sede di Croce Verde nata in provincia, e oggi dalla sede di Cerro, dove siamo ospiti del Comune nei locali delle scuole medie".

Sono 80 i volontari che a turno garantiscono l'operatività dell'ambulanza tutte le sere e nei weekend, festività comprese. "Impegno che si aggiunge ai numerosi servizi svolti in occasione di sagre, eventi sportivi e manifestazioni - conclude Dal Corso - Una generosità che è stata ripagata: la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza è stata accolta con entusiasmo da cittadini e aziende che, in breve tempo, hanno reso possibile l'acquisto di un mezzo che contiamo sarà consegnato a breve».

Conclude Nadia Maschi, sindaco di Cerro: "Offrire un servizio sanitario per le urgenze e le emergenze mediche, con la presenza di un’ambulanza 24 ore al giorno, è segno di un impegno concreto da parte di noi sindaci a favore di quanti desiderano soggiornare nel nostro territorio in tutta tranquillità. Ci auguriamo che questa sinergia possa proseguire a lungo".