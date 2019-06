Croce Rossa. Un nuovo sportello è al servizio delle persone in difficoltà

Fornire alle persone in difficoltà supporto e risposte su problemi di natura legale, psicologica-sociale ed economica. È questo l’obiettivo del nuovo sportello ‘Front Office’ realizzato dalla Croce Rossa italiana – Comitato di Verona, all’interno della sede di via Sant’Egidio 10.

Con il nuovo servizio, effettuato in collaborazione con l’associazione di volontari ‘Operazione vivere’, professionisti saranno a disposizione della cittadinanza gratuitamente, per fornire informazioni e dare supporto per reperire certificati, assistenza medica e consulenza legale, psicologica e sociale.

Coinvolti nel progetto, per consulenza e aiuto, l’Ufficio minori della Questura, la Procura della Repubblica sezione minori, le strutture sanitarie locali, le case di accoglienza per madri e bambini, le comunità per minori, i consultori, i centri antiviolenza, i servizi sociali e gli psicologi presenti nelle scuole.

Il servizio è attivo ogni lunedì, dalle 15 alle 17, nella sede della Croce Rossa.

Il nuovo sportello è stato presentato venerdì mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, in sostituzione dell’assessore ai Servizi sociali Bertacco, insieme al presidente della Croce Rossa di Verona Alessandro Ortombina. Presenti, per l’associazione ‘Operazione vivere’, Simonetta Simonati e Patrizia Zamperetti.

«Un nuovo importante servizio in aiuto a chi è in difficoltà – dichiara Padovani – che, grazie alla collaborazione di tanti professionisti volontari, consentirà di offrire un valido supporto a quanti cercano risposte o, semplicemente, un’occasione di confronto per risolvere le proprie problematiche».