Croce Bianca "invita" i cittadini a San Zeno per festeggiare i suoi 40 anni

La Croce Bianca di Verona festeggia i 40 anni di servizio con un evento aperto a tutta la città. Un’occasione per ricordare l’importante attività che l’associazione svolge sul territorio di Verona e provincia ma anche per ringraziare i 300 volontari disponibili giorno e notte per aiutare il prossimo.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto in piazza San Zeno, nel rione che ospita la centrale operativa della Croce Bianca e ne è diventato il quartier generale.

Dalle 16 fino a tarda serata, sarà un susseguirsi di iniziative per coinvolgere la cittadinanza su una realtà che da quattro decenni è in prima linea a tutela del prossimo. Per gli sportivi, alle 17, si terrà la prima edizione della corsa podistica non competitiva “Corsa in Bianca – versione zero”, con percorsi da 4.5 e 8 km. Sono previsti alcuni momenti gratuiti di formazione, con lezioni di primo soccorso e dimostrazioni di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, che termineranno con la simulazione di una maxi emergenza in programma in piazza San Zeno alle 19.30.

Quindi sarà il momento dei ringraziamenti, con il presidente Pier Luigi Verga che salirà sul parco per ricordare i 300 volontari che ogni giorno dedicano parte del loro tempo a servizio della collettività, in situazioni di emergenza ma anche a garanzia della sicurezza pubblica. Nel 2018, sono state più di 3 mila 500 le ore di servizio prestate dai volontari, attivi 24 ore su 24 anche con il servizio di trasposto neonatale.

I risultati raggiunti dall’associazione in questi anni, così come gli obiettivi per il futuro, sono stati illustrati lunedì mattina in municipio alla presenza dell’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando. Con lui, in sala Arazzi, il presidente della Croce Bianca Verona Pier Luigi Verga, insieme ad alcuni volontari.

«Verona è molto fortunata ad avere realtà come questa che operano a servizio del territorio – ha detto Rando -. Da quarant’anni la Croce Bianca fornisce aiuto e soccorso a chi ne ha bisogno, svolgendo un ruolo davvero fondamentale e insostituibile per la comunità. Il ringraziamento non può andare che a tutti i volontari, che affrontano ogni situazione con passione e serietà».

Ulteriori informazioni e il programma completo dell’evento sul sito www.crocebiancavr.it.