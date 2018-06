Risolta la crisi di Governo più lunga, tra i ministri anche il veronese Lorenzo Fontana

Si è finalmente risolta la più lunga crisi di Governo della storia della Repubblica italiana, dopo ben 88 giorni di trattative e numerosi colpi di scena che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi dalla data delle elezioni. Lo schema che ha prevalso è quello che già era emerso domenica scorsa: il giurista e professore all'Università di Firenze Giuseppe Conte ricoprirà l'incarico di primo ministro, mentre i due vicepresidenti saranno Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispettivamente Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico il primo e, il secondo, Ministro dell'Interno.

Di fatto la risoluzione del conflitto istituzionale sollevato da Lega e M5S contro il Quirinale, con tanto di richiesta di "messa in stato d'accusa" del Presidente della Repubblica, sarebbe potuta arrivare già domenica scorsa, ma i due leader hanno preferito un "muro contro muro" durato circa 72 ore e costato letteralmente miliardi di euro al Paese sui mercati finanziari, a causa dell'instabilità che si è venuta a creare. Ieri alla fine si è trovata la quadra: il professor Savona, noto per le sue posizioni critiche sull'Euro e possibilista sull'uscita dell'Italia dall'Eurozona, è stato piazzato (e così "neutralizzato") al Ministero degli Affari europei, mentre al ben più importante e decisivo Ministero dell'Economia è stato scelto un altro economista, professore all'Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria.

Nella lunga lista di ministri presentata ieri dal premier in pectore Giuseppe Conte, 18 ministri di cui soltanto 5 donne, compaiono anche tre veneti: la vicentina Erika Stefani agli Affari regionali (a lei spetterà affrontare il nodo "autonomia del Veneto"), il trevigiano Riccardo Fraccaro futuro Ministro dei rapporti con il Parlamento e, infine, il veronese Lorenzo Fontana che ricoprirà il ruolo di Ministro della Famiglia e disabilità. Quest'ultimo è già vicesegretario della Lega e vicepresidente della Camera dei Deputati, ma è soprattutto già vice del sindaco Federico Sboarina nel Comune di Verona. Tutto lascia pensare che dunque a lui spetterà portare avanti le battaglie tradizionali che anche sul suolo veronese la Lega ha condotto sui temi della "famiglia", difendendo quella cosiddetta "naturale", composta da "un uomo e una donna" (sono a rischio le "Unioni civili"?), provando ad incentivare le nascite, in particolare tra i cittadini italiani, e occupandosi di temi quali il "fine vita" e l'"aborto" in un'ottica rigorosamente "cattolica".