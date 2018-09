Il vescovo Zenti inaugura il nuovo Cpag: "Questa è la casa dei giovani"

Il vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti ha inaugurato ieri pomeriggio, domenica 16 settembre, la nuova sede del Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (Cpag) della diocesi scaligera. La struttura, ubicata in via Bacilieri, all’interno dell’ex seminario vescovile di San Massimo, nell’ala che negli ultimi anni ha ospitato il Cum (Centro unitario missionario), sarà il punto di riferimento, per parrocchie e vicarie, di tutte le attività pastorali indirizzate ai ragazzi dai 14 ai 35 anni.

"Questa è la casa dei giovani – ha spiegato mons. Zenti – quando un giovane si trova in difficoltà o desidera passare di qui, avrà sempre accoglienza". Dopo il taglio del nastro, il vescovo ha preso parte ad un momento di preghiera nella chiesa del nuovo Centro, prima di benedire gli ambienti.

In altre porzioni della stessa struttura si stabiliranno nei prossimi mesi altri uffici e servizi pastorali della Chiesa veronese. Questo accorpamento, spiega il vescovo, "nasce dall’esigenza di creare un polo in cui tutte le voci della pastorale possano facilmente interloquire, mettersi in rete, in sistema. Così tutti saranno in contatto tra loro: i giovani, le famiglie, gli ammalati… con un unico baricentro, un punto di riferimento: Gesù Cristo, nostro Salvatore".

Il Centro di Pastorale adolescenti e giovani, lasciata nel 2015 la sua sede storica di Casa Serena, a Settimo di Pescantina, dopo tre anni trascorsi provvisoriamente nella casa di spiritualità di San Fidenzio, sulle colline di Novaglie, ha trovato dunque una sua nuova collocazione. A San Massimo sono già completamente operativi gli uffici di segreteria e i saloni per assemblee e riunioni. Qui risiede anche la comunità del Cpag, attualmente formata dal direttore don Giampaolo Melchiori, da suor Annamaria Murgolo dell’ordine delle Orsoline Figlie di Maria Immacolata, da suor Emma Tommasi della Casa di Nazareth e da don Emmanuele Bortolazzi.

L’inaugurazione si è svolta all’interno della tradizionale Festa dei campi, l’evento che al termine dell’estate raduna tutti gli animatori e i volontari che hanno preso parte ai campi Saf (Settimana di azione e formazione) per adolescenti a Campofontana, nel comune di Selva di Progno, e ai partecipanti dei pellegrinaggi organizzati dal Cpag. Nel corso della giornata anche un momento formativo in vista del Meeting di ripresa, il maxi raduno di tutti gli adolescenti veronesi che si terrà domenica 30 settembre all’Agsm Forum di Verona.

"In un'unica festa abbiamo vissuto tre momenti belli e importanti – commenta don Giampaolo Melchiori, direttore del Centro di Pastorale adolescenti e giovani –; la Festa dei campi, per fare memoria dei doni ricevuti nel corso di questa estate; l’assemblea formativa per dare uno sguardo al Meeting di ripresa e alle traiettorie che prenderemo nel prossimo anno pastorale; e naturalmente l’inaugurazione, un momento ufficiale per ringraziare il Signore per il dono di questo luogo".