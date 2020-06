Covid-19 a Verona, sono sempre meno i pazienti positivi ricoverati in ospedale

Non ci sono nuovi casi di Covid-19 o decessi nel Veronese, mentre lentamente continuano a calare i positivi. È quanto emerge dall'aggiornamento delle ore 8 del 26 giugno della Regione Veneto, che vede indicati ancora 5124 casi totali nell'area scaligera, 62 (-2 rispetto al precedente dato) dei quali tuttora affetti dal virus, 4490 (+2) negativizzati virologici e 572 deceduti, tra strutture ospedaliere e non. Sono 236 invece i soggetti in isolamento domiciliare.

Guardando l'intero Veneto è emerso un solo nuovo caso per un totale di 19262. Di questi 487 sono ancora positivi, 16768 sono negativizzati e 2007 sono deceduti, mentre 738 individui si trovano in isolamento.

Scendono lievemente anche i ricoverati negli ospedali regionali, che vedono ora 187 (-3) presenti in area non critica, 16 delle quali ancora affette dal coronavirus e 171 negativizzate, e 11 in terapia intensiva, di cui solo una ancora positiva e ricoverata all'ospedale di borgo Trento.

Nel Veronese sono inoltre presenti altri 4 pazienti in area non critica: 1 a Villafranca e 3 (-1) a Bussolengo. Sono 1032 i pazienti dimessi fino ad ora dai nosocomi scaligeri.

