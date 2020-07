Covid-19: i nuovi casi restano a zero a Verona, così come i decessi

È rimasta stabile la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 nel Veronese. Stando all'aggiornamento regionale delle ore 17 del 9 luglio, nessun nuovo caso è stato registrato dalle ore 8 della stessa mattinata, con il totale che dunque è rimasto fermo a 5132, di cui 38 tuttora affetti dal coronavirus, 4517 negativizzati virologici e 577 deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre 366 individui si trovano in isolamento domiciliare.

Nel resto del Veneto invece sono emersi 6 nuovi casi: una 93enne italiana (che sarebbe entrata in contatto con la badante positiva), una 68enne originaria dell'Ucraina, un 58enne serbo, un 49enne camerunense e 2 sorelline italiane di 3 e 6 anni. In regione dunque il numero totale dei tamponi positivi è diventato di 19364, con 393 attualmente positivi, 16932 negativizzati e 2039 deceduti dopo essere stati colpiti dal virus.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri negli ospedali veneti, 140 persone si trovano in area non critica, delle quali 18 ancora positive e 122 negativizzate, e 9 (+1) invece si trovano in terapia intensiva, 3 delle quali affette dal coronavirus. Una di queste ultime è stata ricoverata nelle scorse ore all'ospedale di Borgo Roma, mentre 2 pazienti positivi sono presenti nell'area non critica dell'Orlandi di Bussolengo e 1 in quella del Mater Salutis di Legnago.

