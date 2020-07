Nessun nuovo caso di Covid-19 a Verona e i ricoveri restano sotto controllo

Lo stesso Zaia, nel punto stampa streaming che si è tenuto lunedì, ha fatto capire che la situazione in Veneto, relativa alla diffusione del Covid-19, è sotto controllo. Considerazione che sembra essere confermata dall'aggiornamento regionale delle ore 8 di lunedì 13 luglio, che non segnala alcun nuovo caso di coronavirus nella provincia di Verona, dove il totale è rimasto fermo dunque a 5138, con 42 casi tuttora positivi, 4519 negativizzati virologici e 577 deceduti, tra strutture ospedaliere e non. Nessuna variazione anche per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare, che dopo il calo di domenica sera sono rimasti 401.

Per quanto riguarda l'intero Veneto, sono stati segnalati 4 nuovi casi, che hanno portato il dato complessivo a 19401. Di questi sono 412 coloro ancora affetti da virus, mentre i negativizzati sono 16950 e i deceduti 2039. 1293 sono invece gli individui che si trovano in isolamento.

Guardando alla situazione dei ricoveri ospedalieri in regione, le aree non critiche ospitano ora 144 (+3) pazienti, di cui 22 (+3) positivi e 144 negativizzati, mentre sono sempre 9 coloro che si trovano in terapia intensiva, 3 dei quali positivi. Nello specifico, sono 3 le persone positive presenti nei nosocomi scaligeri, 2 a Borgo Roma (una in area non critica e una in terapia intensiva) e una, sempre in area non critica, al Mater Salutis di Legnago.

