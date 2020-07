Coronavirus a Verona, i nuovi casi restano a zero. Stabili i ricoveri in ospedale

Nessun nuovo caso di Covid-19 nel Veronese, tra le ore 8 e le ore 17 di lunedì 20 luglio. A segnalaro è il bollettino regionale con i dati aggiornati, il quale mette in evidenza come il numero totale dei casi nella provincia scaligera sia tornato a 5156, probabilmente a causa di un falso positivo. Gli individui positivi ora sono dunque 53, 4522 i negativizzati virologici e 581 i deceduti tra strutture ospedaliere e non.

In tutto il Veneto sono stati registrati altri 14 casi, per un totale di 19661. Di questi 618 sono attualmente affetti dal virus, 16990 sono negativizzati, mentre i deceduti sono 2053.

Calano i ricoveri negli ospedali veneti, che vedono 120 persone in area non critica, di cui 37 (+2) positive e 83 (-14) negativizzate, e 7 in terapia intensiva, di cui 2 tuttora affette dal virus.Nel dettaglio, sono 6 i pazienti presenti nei nosocomi veronesi ancora affetti dal virus: 5 in area non critica (3 a Borgo Roma, 1 a Villafranca e Peschiera) e 1 in terapia intensiva (Borgo Roma).

