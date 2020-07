Covid-19 a Verona: un decesso e due nuovi ricoveri, ma nessun contagio

Un decesso di persona affetta dal Covid-19 (registrato all'ospedale Magalini di Villafranca), due nuovi ricoveri, ma nessun nuovo contagio a Verona. È quanto emerge dall'aggiornamento regionale delle ore 17 del 13, secondo il quale il numero di casi totali nella provincia scaligera è rimasto stabile a quota 5138, di cui 42 tuttora affetti dal coronavirus, 4518 negativizzati virologici e 578 (+1 rispetto alle ore 9) deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre sono sempre 401 i soggetti confinati in isolamento domiciliare.

Nel resto del Veneto invece sono emersi 11 nuovi casi, di cui 8 a Treviso: sei anziani residenti presso una casa di riposo a Farra di Soligo; un anziano che risulta registrato ad un centro diurno a Pieve di Soligo (non è noto se è legato al focolaio della casa di riposo); due donne nate in Italia, rispettivamente di 47 e 65 anni; una donna nata in Kosovo di 68 anni; un uomo nato in Costa d'Avorio e residente a Mantova di 26 anni, che attualmente risulta ricoverato presso il reparto Malattie Infettive dell'ospedale Villafranca.

Il numero complessivo è dunque salito a 19412, di cui 420 positivi, 16951 negativizzati e 2041 deceduti. Sono 1293 invece gli individui in isolamento.

19 pazienti in meno sono presenti negli ospedali regionali, che ora vedono 125 (-19) persone in area non critica, 27 (+5) delle quali positive e 98 (-24) negativizzati, e 9 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 3 ancora affetti dal virus.

I due nuovi ricoveri nelle aree non critiche di Villafranca e Peschiera, si aggiungono a alla persone presente nel reparto di Legnago e alle due ospitate a Borgo Roma, di cui una in terapia intensiva.

