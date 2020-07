Covid-19, torna a calare il numero di persone in isolamento nel Veronese

Non ci sono variazioni rispetto alle ore 8 di domenica mattina, sulla situazione legata alla diffusione del Covid-19 nel Veronese. Stando all'aggiornamento regionale delle ore 17, nella provincia scaligera il numero totale dei casi è rimasto fermo a quota 5138, di cui 41 positivi, 4520 negativizzati e 577 deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre sono calati di 17 unità i soggetti confinati all'isolamento domiciliare, che ora sono 401.

Sono 3 invece i nuovi casi emersi in Veneto: una 19enne kosovara, una donna del Camerun di 54 anni e 1 bambino di 3 anni della stessa nazionalità (questi ultimi appartengono a stesso cluster domestico di Padova). 19397 sono dunque i casi totali registrati in regione dall'inizio della pandemia, di questi 411 sono attualmente positivi, 16947 sono negativizzati e 2039 i deceduti. 1293 sono invece gli individui in isolamento.

Per quanto riguarda gli ospedali regionali, 141 persone si trovano in area non critica, 19 delle quali positivi e 122 negativizzati, e 9 in terapia intensiva, di cui 3 ancora affette dal coronavirus. Stabile la situazione nei nosocomi veronesi, che vede due pazienti positivi a Borgo Roma (di cui uno in terapia intensiva) e uno in area non critica a Legnago.

