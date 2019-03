Costermano, Consorzio di Bonifica all'opera nell'area di via dei Vigneti

La giunta regionale del Veneto ha attivato da tempo un procedimento per il finanziamento di una serie di Accordi di Programma con i Consorzi di Bonifica ed i comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20mila abitanti. Scopo di questi accordi è quello di far realizzare ai Consorzi di Bonifica degli interventi manutentori di carattere straordinario su quei corsi d'acqua che scorrono su fondi privati e che possono essere considerati di pubblico interesse.

Il Consorzio di Bonifica Veronese ha già eseguito interventi con questa modalità nei comuni di Bussolengo, Negrar, Cerea, Ronco all’Adige, Salizzole, Peschiera del Garda, Sona e Angiari. Ora un nuovo progetto è stato finanziato a Costermano sul Garda. «Le opere previste - ha spiegato il direttore generale del Consorzio di Bonifica Veronese Roberto Bin - sono finalizzate essenzialmente ad assicurare la sicurezza idraulica dell'area, e, quindi, a collettare le acque meteoriche, che ad oggi, in caso di eventi piovosi ruscellano libere invadendo in maniera pericolosa il sedime stradale di via dei Vigneti e di via Pertica, e a convogliarle invece verso il torrente Tasso».

L’intervento prevede che il tratto a monte, da Cà del Bosco lungo via dei Vigneti, venga realizzato con una tubazione avente una lunghezza di circa un chilometro, con diametri crescenti per rispondere al meglio alle esigenze di scolo dell'area. «La tubazione che viene posata - ha proseguito Bin - è in polipropilene corrugato, un materiale plastico molto utilizzato in interventi di questa tipo per la sua resistenza all'abrasione e per la sua leggerezza in fase di cantiere».

Inoltre, per evitare che il materiale trasportato dagli eventi piovosi crei situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, verrà mantenuto un adeguato spazio di decantazione per dare modo all’acqua di depositare il materiale solido e per facilitare le successive operazioni di pulizia.

Gli interventi termineranno entro la fine di questo mese e hanno un costo complessivo di 66mila euro, dei quali 50mila a carico della Regione e 16mila a carico del Comune di Costermano sul Garda.