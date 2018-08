Pfas, il ministro Sergio Costa pensa a dei limiti nazionali. Miteni: "Bene"

Il Veneto potrebbe non essere più l'unica regione italiana ad imporre limiti sulle sostanze Pfas. Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha infatti annunciato che a settembre convocherà un tavolo urgente con le regioni interessate da queste sostanze chimiche per giungere alla definizione di valori limite imposti a livello nazionale sulla presenza di Pfas negli scarichi. Un confronto con le regioni necessario perché sono proprio questi enti a poter decidere i valori negli scarichi.

Una decisione, quella del ministro Costa, applaudita dalla Miteni di Trissino, azienda ritenuta la principale responsabile della contaminazione da Pfas nelle acque di alcuni comuni del veronese, del vicentino e del padovano.

È molto positivo che il ministro Sergio Costa impegni le istituzioni prendendo giustamente atto che la questione Pfas ha rilevanza nazionale, perché il tema centrale è l'utilizzo di migliaia di tonnellate di queste sostanze non la produzione - fanno sapere dalla Miteni - Le fonti sono molteplici e per questo motivo sono necessari limiti nazionali anche per evitare che le aziende che li utilizzano delocalizzino dal Veneto spostando il problema da una regione all'altra, come sta già avvenendo. Il tavolo tecnico sarà uno strumento importante per fare chiarezza sulla situazione e affrontarla in modo strutturato. Il tribunale superiore delle acque pubbliche aveva già indicato le azioni da compiere tra cui il censimento degli utilizzatori, e l'agenzia dell'Unione Europa Echa ha chiaramente indicato che sono gli enormi quantitativi utilizzati di sostanze il tema da affrontare.