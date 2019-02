Cosmobike Show, la passione per le due ruote a pedali invade Verona

Un weekend all’insegna della passione per le due ruote a pedali. Cosmobike Show 2019, il festival della bici organizzato da Veronafiere con la partnership de La Gazzetta dello Sport, va in scena alla Fiera di Verona, da sabato e fino a domenica (orario dalle 9.30 alle 20). Il nuovo formato riunisce appassionati e campioni del ciclismo di ieri e di oggi, 180 marchi del settore con un’area per i bike-test e una premiere sulle e-bike. In programma più di 30 eventi, tra talk e conferenze, la consegna degli Oscar del cicloturismo e dj set con aperture serali fino alle 20.

L’inaugurazione si tiene nel padiglione 4, alle ore 10.30. Saranno presenti Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Giovanni Mantovani, direttore generale, Luca Zaia, governatore della regione Veneto e Federico Sboarina, sindaco di Verona. A seguire il talk d’apertura con la presentazione delle tappe venete del Giro d’Italia, insieme a Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, Paolo Bellino, direttore generale RCS Sport, e ai campioni del ciclismo Giovanni Battaglin, Francesco Moser e Ivan Basso.

In agenda nel padiglione 4, poi, il forum sull’evoluzione della bici da corsa, organizzato dalla Pinarello spa (ore 14), l’incontro “Selle Italia: la favola dell’azienda veneta che dal Veneto ha messo in sella il mondo” (ore 15.30) e l’illustrazione del progetto di Scott Italia per promuovere il talento emergente nella specialità Mountain Bike (ore 16).

Gli appuntamenti della giornata di sabato nel padiglione 5 prevedono una panoramica dei casi di successo degli “Esperti promotori mobilità ciclistica, a cura di FIAB e Università di Verona (ore 10), le esibizioni degli atleti di Reckless Bikes Show (ore 11) e la premiazione degli Oscar italiani del cicloturismo Igraw-Italian Green Road Award, in collaborazione con Viagginbici.com (ore 12.15). Sempre targati FIAB sono i focus sulle migliori mete ciclistiche della prossima stagione estiva:“Comacchio, vacanze piene di vita a velocità naturale” (ore 14), “Estate 2019 biciviaggi” (ore 15) e “In bici nelle Marche – Marche Outdoor – Progetto Bike” (ore 16).