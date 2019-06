Corteo di cittadini nel quartiere Golosine per chiedere più sicurezza

Mafia nigeriana. I residenti di Santa Lucia e Golosine, a Verona, lo hanno detto chiaramente. Il problema sicurezza nei loro quartieri è legato alla presenza della mafia nigeriana e loro non temono di passare per un gruppo di cittadini paranoici, per quelli che ingigantiscono la realtà. Per questo giovedì prossimo, 20 giugno, hanno organizzato un corteo per le vie di Golosine, con partenza alle 20.30 dal parcheggio delle piscine di via Bisenzio.

«Non ci stiamo e pretendiamo un cambio di marcia, una reale volontà di estirpare il problema alla radice e non i soliti provvedimenti a macchia di leopardo, utili solo a illudere una popolazione che non vuole più subire inerme questa sporca guerra», scrivono gli organizzatori del corteo. I "soliti provvedimenti a macchia di leoparto" sono quelli che sono stati presi in questi ultimi mesi, con sigilli nei locali o limitazioni agli orari dei bar che infastidiscono di più la popolazione residente. «Non è con qualche estemporaneo seppur doveroso provvedimento di chiusura provvisoria di alcuni locali fracassoni che si riporta la legalità, quella vera, la sicurezza che ormai da tempo sembra mancare in questo quartiere - proseguono gli organizzatori del corteo di giovedì - Poco può fare qualche volonteroso agente di polizia municipale dal momento che qui siamo di fronte ad uno scenario di guerra per il controllo del territorio che come tale va affrontato».