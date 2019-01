Un corteo da Peschiera a Castelnuovo per chiedere verità su Brenda

Continua ad essere molto attivo il gruppo di uomini e donne che chiedono verità e giustizia per Maria Aparecida Soares, la brasiliana scomparsa l'estate scorsa da Camalavicina di Castelnuovo del Garda. Della donna, nota anche con i nomi di Brenda o Cida, si è occupata anche il programma di Rai 3 Chi l'ha Visto? e nella Procura di Verona è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l'accusa di omicidio.

Tutto ruota attorno alla testimonianza dell'ormai ex compagno Andrea Felicetti. L'uomo è convinto che Brenda si sia allontanata volontariamente e per questo lui ritiene chiusa la sua relazione con lei, tanto da decidere di sposarsi con un'altra donna.

Felicetti ha dichiarato che Brenda se n'è andata dall'abitazione in cui vivevano in bicicletta. Una bicicletta da lui stesso ritrovata poi alla stazione di Peschiera del Garda. Proprio da lì, sabato 12 gennaio alle 11, partirà un corteo di coloro che non vogliono che la storia di Maria Aparecida Soares venga dimenticata e che si arrivi al più presto alla verità. Il corteo da Peschiera del Garda raggiungerà Camalavicina e non sarà l'unico organizzato in questo mese di gennaio. Il sabato successivo, 19 gennaio, ci sarà una nuova manifestazione, sempre alle 11, in piazza del Plebiscito a Napoli.