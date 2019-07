UniVr: tutto esaurito e pronto al via il corso di preparazione al test di Medicina

Da lunedì 22 a sabato 27 luglio gli studenti che vogliono prepararsi al test d’ingresso a Medicina potranno partecipare al “Corso di preparazione alla prova unica d’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria”, organizzato dall’ateneo. Questo primo turno vede impegnati 350 iscritti. L’iniziativa prevede anche un secondo turno in programma dal 19 al 24 agosto, con ulteriori 400 posti disponibili già esauriti.

Il programma offre lezioni in plenaria al mattino, dalle 9 alle 13, nelle aule del Silos di Ponente, eccetto il venerdì con le lezioni che si terranno al Polo Zanotto, durante le quali saranno affrontati gli argomenti del test come logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, nelle aule del Polo Zanotto, avranno luogo le esercitazioni a gruppi sugli argomenti trattati durante la lezione in mattinata. La settimana del corso si concluderà sabato 27 luglio con la simulazione del test.

La settimana seguente, avranno luogo anche i corsi di preparazione destinati a tutti coloro che affronteranno il test di ammissione di altre aree disciplinari: dal 29 luglio al primo agosto ci saranno quelli di Giurisprudenza e Filosofia; dal 29 luglio al 2 agosto Servizio sociale e Scienze psicologiche; dal 5 al 9 agosto quelli di Scienze motorie, Lingue, Beni culturali, Lettere e Scienze della comunicazione.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di orientamento e accompagnamento degli studenti, che mette assieme iniziative molto diversificate, come le open week, i servizi di tutoraggio, di counselling, le visite guidate alle strutture, dentro un disegno organico, con traiettorie di lavoro solide.

Nella settimana dal 15 al 20 luglio si sono svolti invece i “corsi zero”, propedeutici ai corsi di preparazione ai test di ammissione, tenuti sempre da docenti universitari, con l’obiettivo di colmare eventuali carenze disciplinari.