L'Accademia di Belle Arti di Verona avvierà un corso in Palestina

Avviare in Palestina un nuovo percorso di studi quadriennale in «interior architecture», è questo l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato ieri, 22 luglio, dall'Accademia di Belle Arti di Verona e l'università palestinese Arab American di Ramallah.

Il ciclo di studi partirà dal prossimo ottobre, formerà figure professionali nell'ambito dell'interior design e sarà composto anche da corsi gestiti direttamente da alcuni docenti dell'accademia scaligera, tra cui il direttore Francesco Ronzon, il vicedirettore Antonella Andriani e il coordinatore della scuola di design Sotirios Papadopoulos. Il progetto offre agli studenti palestinesi un percorso di formazione che affonda le radici nel patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione alla realtà veronese di produzione e lavorazione di pietra e marmo.

L'accordo si inserisce nella strategia di internazionalizzazione che sta portando avanti l'Accademia di Belle Arti di Verona ed è stato sottoscritto ieri a Palazzo Barbieri, alla presenza dell'assessore alle relazioni internazionali Francesca Toffali, del presidente dell'accademia Marco Giaracuni e del presidente e fondatore dell'Arab American University di Ramallah Waleed Deeb. Presenti anche il direttore dell'accademia Ronzon e gli assessori alla cultura Francesca Briani e al patrimonio Edi Maria Neri.

Un nuovo ed ulteriore esempio di quanto la nostra città punti sempre di più ad accrescere il suo valore internazionale - ha sottolineato l'assessore Toffali - con l'avvio di costruttive attività di cooperazione in ambito accademico, culturale ed economico.

«Già da tempo in relazione con istituzioni in ambito locale e nazionale, l'Accademia di Belle Arti di Verona negli ultimi anni è sempre più tesa verso il contesto europeo e internazionale - ha commentato il presidente Marco Giaracuni - Vorrei sottolineare il valore di grande riconoscimento che rappresenta per noi la richiesta da parte di un'università straniera di organizzare un corso di laurea nella sua sede. La collaborazione con l'Arab American University di Ramallah offre una nuova e importante occasione di scambio internazionale tra istituzioni universitarie aprendo nuovi contatti in uno scenario ricco di potenzialità. Oltre ai corsi che saranno tenuti in lingua inglese, sarà data agli studenti palestinesi la possibilità di accedere a corsi di lingua italiana. L'obiettivo è quello di portare il made in Italy in Palestina per creare professionisti in grado di competere a livello internazionale. La strategia che ci porta ad allacciare relazioni internazionali, vedrà a breve un patto analogo con la Cina. L'Accademia sta guardando oltre i confini nazionali ed è molto importante per noi in questa ottica creare partnership con soggetti esteri».