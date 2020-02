Coronavirus, contagio non esplosivo. Si potrebbe tornare alla normalità

Valutiamo di non prorogare l'ordinanza del 22 febbraio.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, condividendo un video in cui risponde alle domande dei giornalisti sul coronavirus. L'ultimo aggiornamento sui contagiati dal Covid-19 in Veneto parla di 98 cittadini positivi ai tamponi. Una notizia giudicata positiva dal presidente Zaia perché, rispetto alle previsioni, la malattia si diffonde in modo meno esplosivo e inoltre più della metà dei positivi al coronavirus non presentano sintomi. «Pare che il contagio sia sufficientemente circoscritto in questo momento - ha detto Zaia - Questo ci fa ben sperare in un rapido ritorno alla normalità, non reiterando più l'ordinanza che scade domenica».

L'ordinanza a cui fa riferimento Luca Zaia è quella che ha introdotto, anche a Verona dove non ci sono casi di coronavirus, i divieti che hanno limitato alcune libertà dei cittadini a scopo precauzionale. Per tutta questa settimana rimangono chiuse le scuole, ad esempio, ma da lunedì potrebbero riaprire. Come potrebbero riaprire chiese, musei e discoteche e si potrebbe tornare ad assistere agli spettacoli e agli eventi sportivi.