Coronavirus all'Uae Tour, rientro rimandato per il veronese Davide Formolo

Nonostante la negatività degli ultimi test effettuati, il nostro team ha deciso di prolungare la permanenza negli Emirati Arabi Uniti per continuare a testare le condizioni di ognuno ed andare a casa solo con la sicurezza del non contagio.

Il ciclista veronese e campione d'Italia in carica Davide Formolo vede il traguardo ma ancora non può dirsi concluso il suo sfortunato giro degli Uae (Emirati Arabi Uniti). Formolo ha partecipato alla corsa a tappe che si sarebbe dovuta concludere domani, ma che è stata interrotta in anticipo per colpa del coronavirus.

L'Uae Tour si è concluso dopo cinque tappe lo scorso 27 febbraio perché due ciclisti italiani sarebbero risultati positivi al Covid-19 e questo ha costretto tutti i partecipanti ad un temporaneo auto-isolamento. Isolamento a cui si è sottoposta anche l'Uae Team Emirates, la squadra di Davide Formolo, che ancora oggi, 1 marzo, ha deciso di non ripartire dagli Emirati per precauzione.