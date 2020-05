Coronavirus: screening sierologico per oltre 750 operatori della Questura

L’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Verona ha concluso venerdì 8 maggio lo screening con test sierologico rapido per la ricerca di IgM e IgG contro SARS-CoV-2, aderendo alla richiesta dell’Ulss 9 scaligera.

Sono stati eseguiti oltre 750 test sugli operatori appartenenti alla Questura e alle Specialità che hanno prestato il proprio consenso. I dati emersi hanno confermato il quadro confortante già osservato dall’Ufficio Sanitario Provinciale in questi mesi.

L'ufficio sanitario ha voluto ringraziare il Questore della provincia di Verona, Ivana Petricca, per la rinnovata attenzione rivolta al personale, soprattutto in questo particolare periodo. Un "grazie" è stato rivolto anche a tutti gli operatori impegnati nell’allestimento delle postazioni, a coloro i quali hanno dato il massimo impegno per la migliore realizzazione dell'iniziativa e a quanti hanno aderito allo screening, dimostrando grande senso civico e di responsabilità per sé e per gli altri.