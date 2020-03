Coronavirus, pronto soccorso chiuso a Verona? Aoui smentisce

La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona smentisce la notizia circolata oggi, 3 marzo, sulla chiusura di un pronto soccorso. Sia il pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, sia quello di Borgo Roma funzionano regolarmente.

Inoltre, l'azienda ospedaliera ha fornito qualche dettaglio su i due ricoverati per coronavirus nell'ospedale di Borgo Roma. «Entrambi sono in buone condizioni solo uno dei due è un operatore sanitario - si legge nella nota - Vi sono inoltre alcuni operatori risultati positivi al test, i quali sono stati posti in quarantena domiciliare precauzionale, senza alcun sintomo. Sono state inoltra attivate le previste procedure di verifica dei contatti intercorsi».