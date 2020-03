Coronavirus, primi due casi a Verona. E i contagiati in Veneto sono 223

Primo bollettino di marzo della Regione Veneto sul coronavirus. Primi due casi positivi registrati a Verona. È aggiornato alle 9 di questa mattina, 1 marzo, l'ultimo resoconto dell'ente regionale sui cittadini contagiati dal Covid-19 in Veneto e per la prima volta non si legge Verona nella lista dei luoghi in cui è presente il virus. Si tratta di due casi: uno asintomatico, mentre per l'altro è stato necessario il ricovero in ospedale.

L'autorità sanitaria mi ha comunicato che nella nostra città due persone sono risultate positive al test Coronavirus Covid-19 - ha commentato il sindaco di Verona Federico Sboarina - La macchina della prevenzione era già attiva al massimo e continua ad esserlo. Invito quindi i veronesi a mantenere le proprie abitudini, nel rispetto come hanno fatto finora delle misure igienico sanitarie. In ogni caso, Verona non si deve fermare. Dobbiamo continuare a vivere la nostra quotidianità.

Complessivamente, in Veneto risultato positivi al coronavirus 223 tamponi tra i migliaia effettuati. La maggior parte (87) si trovano a Vo' Euganeo, 42 casi poi a Treviso, 19 a Venezia. A Limena registrati 12 casi, 5 a Mirano, altri 5 a Padova e 3 a Vicenza. Un caso viene, infine, attribuito a Codogno e i restanti 47 sono in fase di assegnazione epidemiologica.

E proprio nella mattina in cui i veronesi scoprono che il coronavirus è giunto anche in terra scaligera, la protezione civile ha pulito e disinfettato le tende che sono state montate davanti ai pronto soccorso degli ospedali di Legnago, Villafranca e San Bonifacio. E via Facebook, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi ha voluto ringraziare i volontari.