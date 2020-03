Positiva al coronavirus dipendente Unicredit, avvisati colleghi e clienti

Unicredit è stata informata che una dipendente della filiale di via Cavour a Dossobuono (Villafranca di Verona) è risultata positiva al coronavirus. L'istituto bancario ha augurato alla dipendente interessata una pronta guarigione ed ha dichiarato di essere in costante contatto con lei per assicurarsi che ottenga tutto il supporto possibile.

In linea con le istruzioni delle autorità sanitarie, i locali della filiale sono stati puliti e disinfettati mercoledì scorso, 4 marzo, e lo sportello ha riaperto con nuovo personale. Infatti, Unicredit ha contattato tutti i dipendenti che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la collega positiva al virus, consigliando loro di mettersi in quarantena per 14 giorni e di seguire le istruzioni delle autorità sanitarie. Inoltre, i clienti che hanno visitato la filiale di recente saranno contattati individualmente.

Unicredit ha già implementato le misure precauzionali attivate nelle ultime settimane: ha attivato protocolli di salute e sicurezza e continuerà a monitorare attentamente la situazionee incoraggia tutti i dipendenti a fare affidamento su soluzioni di lavoro alternative concordate, come il lavoro a distanza da casa. Inoltre, dal 22 febbraio, ha istituito un divieto nazionale e internazionale sui viaggi non essenziali a livello di gruppo. Ciò si è aggiunto al divieto di viaggi di lavoro precedentemente attuato da, verso e all'interno dei paesi asiatici e da, verso e all'interno delle aree colpite nel Nord Italia.