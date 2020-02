Chi apre e chi chiude, ma con lo stesso messaggio: «No psicosi da coronavirus»

C'è chi chiude temporaneamente, sperando di non doverlo fare definitivamente e chi prova ad aprirsi in modo tecnologico e "laterale", se così si può dire. Ma in entrambi i casi, il messaggio è lo stesso: non lasciare che la paura del coronavirus faccia più danni del coronavirus.

Chi chiude per poco, si spera, è la pasticceria Camesco di Verona. Un negozio che potrebbe tenere aperto perché non si tratta di un'attività economica bloccata dai divieti imposti dalle autorità per evitare il diffondersi del coronavirus. Ma è inutile per un negozio tenere aperto se i clienti restano a casa, intimoriti dal virus. Una «isteria collettiva ingiustificata», come l'ha definita su Facebook il responsabile della pasticceria. «In questi due giorni abbiamo avuto una perdita del fatturato superiore al 50% - si legge ancora sul social network - E allora abbiamo deciso a malincuore di chiudere qualche giorno, per non avere ulteriori perdite. Se questo terrorismo psicologico andrà avanti per settimane, le piccole e medie imprese chiuderanno. E io non ho voglia di lasciare senza lavoro tutti i miei dipendenti per colpa di questa follia. Perché le tasse, l'affitto, i fornitori e i costi fissi sono da pagare ogni mese e in un'azienda come la nostra, che ormai tanto piccola non è più, le spese sono alte e se ci troviamo in una situazione simile per più di un mese rischiamo di crollare. Vi prego di usare un po' di buon senso e di non chiudervi in casa come se ci fosse un attacco atomico in corso, per poi trovarvi in 2.000 nello stesso capannone a fare la spesa per un intero reggimento in guerra».

Chi invece dovrebbe restare chiuso e invece prova ad aprirsi in maniera alternativa è il Teatro Satiro Off di Casa Shakespeare. Visto che il pubblico non può sedersi sulle sedie di vicolo Satiro, sarà Casa Shakespeare, insieme alla Sycamore T Company, a portare uno spettacolo teatrale al pubblico. Lo spettacolo è «Processo! Processo agli untori» e sarà visibile in live streaming (quindi su computer, tablet e smartphone) venerdì 28 febbraio dalle 19.