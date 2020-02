Coronavirus, negativa anche la seconda dipendente dell'albergo veronese

Erano due i casi sospetti di Coronavirus segnalati a Verona. Riguardavano due dipendenti dell'albergo in cui avevano alloggiato i due turisti cinesi contagiati dal morbo. Un'inserviente dell'hotel era stata ricoverata e tenuta in isolamento quando si sono manifestati i primi sintomi di malattia. Gli esami sulla paziente hanno però dato esito negativo e questo ha confermato che la donna non fosse stata contagiata dal Coronavirus, ma dall'influenza stagionale.

Ed anche la seconda dipendente dell'albergo ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Anche l'addetta alle colazioni era stata tenuta sotto osservazione, ma anche il suo test ha dato esito negativo, come dichiarato ad Ansa da fonti dell'azienda ospedaliera scaligera. Anche la seconda donna, ricoverata all'ospedale di Borgo Roma, avrebbe contratto l'influenza, ma non sarebbe stata contagiata dal Coronavirus.