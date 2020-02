Coronavirus a Tenerife, in mille in quarantena: il racconto di una veronese

Il risultato positivo per coronavirus di un turista italiano a Tenerife ha costretto l'alba di questo martedì a mettere in quarantena oltre 1.000 persone. L'infetto è un medico, originario della Lombardia, la regione con il maggior numero di casi in Italia.

Le autorità hanno messo in quarantena migliaia di persone, principalmente turisti, che soggiornano all'hotel H10 Costa Adeje Palace-racconta la nostra inviata Selene Vicenzi. La quarantena- spiega Selene - impedisce ai clienti di lasciare lo stabilimento, secondo il protocollo delle forze e degli organi di sicurezza dello Stato.

Le autorità spagnole stanno impedendo ai clienti che soggiornano nel hotel di entrare o uscire dal complesso. All'inizio di questo martedì, non tutti gli ospiti dell'H10 erano consapevoli che non sarebbero stati in grado di lasciare la propria camera.

Molti di loro- racconta Selene- sono turisti stranieri che sono venuti nel sud di Tenerife per godersi alcuni giorni di riposo e ora affrontano una situazione che non si aspettavano.

I turisti hanno trovato il menu dell'hotel nella loro stanza. In esso, in una breve dichiarazione, viene chiesto loro di rimanere nelle loro stanze senza uscire, fino a nuovo avviso. La dichiarazione dice:

“Gentile ospite, siamo spiacenti di informarti che, per motivi medici, l'hotel è stato chiuso. Fino a quando le autorità sanitarie non lo ordinano, devi rimanere nella tua stanza. "

Il cittadino, che ora è ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, era rimasto con sua moglie per una settimana in questo complesso turistico nel comune di Adeje.

La notizia del dottore contagiato l'abbiamo ricevuta solo ieri sera, dai vari media locali, poi in un attimo ha iniziato a parlarne tutto il mondo, perchè qui l'isola è piccola, ci sono molti anziani e il contagio potrebbe essere ancora più pericoloso - commenta Selene